Tencent Aktie News: Tencent macht am Mittwochvormittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 25.05.2022 09:22:00 Uhr 2,6 Prozent auf 40,20 EUR. Die Tencent-Aktie legte bis auf 40,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,75 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 483 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 66,90 EUR erreichte der Titel am 03.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2022 Kursverluste bis auf 33,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 19,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tencent veröffentlichte am 18.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,40 CNY. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 4,77 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 135.471,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135.303,00 CNY in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.08.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,97 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Ausblick: Tencent präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Tencent legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Schwaches IPO-Quartal in Hongkong: Anzahl der Börsengänge auf niedrigstem Stand seit Beginn der Corona-Krise

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent