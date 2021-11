Tencent Aktie News: Tencent im Minus

Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 3,8 Prozent auf 51,99 EUR ab. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 51,96 EUR. Bei 52,86 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 7.206 Tencent-Aktien.

Am 15.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,84 EUR an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,80 EUR ab.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2022 16,27 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent