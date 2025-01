Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Mittag an Fahrt

Blick auf Tencent-Kurs

Die Aktie von Tencent zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 11:53 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 49,51 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,69 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 49,11 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 624 Aktien.

Am 07.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,17 EUR. Dieser Wert wurde am 05.03.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 37,04 Prozent sinken.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2023 mit 3,40 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,12 CNY je Aktie ausschütten.

Tencent gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,27 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 4,13 HKD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 181,93 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 166,94 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Tencent am 19.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 22,59 CNY je Tencent-Aktie.

