Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 54,22 EUR.

Die Tencent-Aktie musste um 11:36 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 54,22 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 54,22 EUR. Bei 54,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 969 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 66,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 18,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 40,27 EUR. Mit Abgaben von 25,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,37 CNY belaufen.

Tencent ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,62 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,87 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 192,48 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,53 Mrd. HKD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Tencent am 13.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 19.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 26,35 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

KI-Offensive ohne NVIDIA-Aktie: Tencent und Baidu wollen US-Dominanz brechen

Hang Seng-Papier Tencent-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tencent-Anleger freuen

Ausblick: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt