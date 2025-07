Tencent Aktie News: Tencent verzeichnet am Donnerstagmittag kaum Ausschläge

Tencent im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Zum Vortag unverändert notierte die Tencent-Aktie zuletzt im Frankfurt-Handel bei 53,72 EUR.

Im Frankfurt-Handel kam die Tencent-Aktie um 11:54 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 53,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 54,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 53,72 EUR. Bei 53,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 415 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 66,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,32 Prozent. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,27 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,05 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,50 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,38 CNY aus.

Am 14.05.2025 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,62 HKD. Im Vorjahresviertel waren 4,87 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 192,48 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,53 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Tencent am 13.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,34 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

