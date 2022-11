The Green Organic Dutchman gewährte Anlegern Blick in die Bücher

The Green Organic Dutchman hat am 24.11.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,9 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 9,8 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net