The Social Chain-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei The Social Chain am 11.08.2022 informiert. Am 12.08.2022 wurde die Transaktion bekannt. Am 11.08.2022 baute DA CAPO Vermögensverwaltung GmbH, in enger Beziehung, sein Depot um 870 Aktien aus. DA CAPO Vermögensverwaltung GmbH bezahlte 8,08 EUR je Anteilsschein. Die The Social Chain-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 12,50 Prozent auf 8,00 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 7,80 Prozent auf 8,62 EUR zu. An diesem Tag wurden via FSE 500 The Social Chain-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von The Social Chain beträgt unterdessen 136,65 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 15.527.800 beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 11.08.2022 statt. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 2.842 Papiere zu jeweils 8,24 EUR.

Redaktion finanzen.net