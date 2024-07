thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Montagmittag an

Union in talks with Tata Steel in push to avert early Port Talbot closure

Nippon Steel fight points to industry's uncertain future in Pennsylvania

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor einem Jahr gekostet

Optimismus in Wien: Am Mittag Pluszeichen im ATX

Heute im Fokus

Google erwirbt Anteile an BlackRock-Solarfirma New Green Power. Bombe bei Tesla-Werk in Grünheide erfolgreich gesprengt. Porsche-Verbot: VW schränkt mögliche Dienstfahrzeuge für Führungskräfte ein. BVB verliert Leihspieler Maatsen bereits wieder. US-Banken erhöhen Dividende. EU-Kommission genehmigt staatliche Unterstützung für Fluglinie SAS. FMC bleibt trotz "Abnehmspritzen" optimistisch. Übernahme in Schweden treibt Mutares an. Maersk zieht sich aus Bieterverfahren um Schenker zurück.