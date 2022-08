thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verliert am Dienstagmittag

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 02.08.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 5,76 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,75 EUR. Bei 5,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 549.640 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,82 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 19,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 11,94 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,32 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 10.599,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8.577,00 EUR umgesetzt.

Am 11.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,19 EUR je Aktie belaufen.

