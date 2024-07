thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Vormittag Verluste

thyssenkrupp im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 4,24 EUR.

Um 09:04 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,24 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 183.541 Stück.

Am 14.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,13 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,32 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 07.08.2025.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,415 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

