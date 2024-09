thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 3,14 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 3,14 EUR ab. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,10 EUR nach. Bei 3,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 313.195 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,37 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 134,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2024 bei 3,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,39 Prozent.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,73 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,60 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte thyssenkrupp am 19.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 20.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,153 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

