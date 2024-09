thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 3,02 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 3,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 2,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,03 EUR. Zuletzt wechselten 2.285.627 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2023 markierte das Papier bei 7,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 144,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 2,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 2,15 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,73 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.11.2025.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,153 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

