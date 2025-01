thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,96 EUR ab.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 3,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,94 EUR aus. Bei 3,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 365.547 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2024 markierte das Papier bei 6,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,151 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,13 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 19.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,70 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -3,23 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,81 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,81 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte thyssenkrupp die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,770 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus

Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen zu