thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittag gestärkt

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 5,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 5,99 EUR. Bei 5,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.467.814 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,94 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,60 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,57 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 24.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.568,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte thyssenkrupp einen Umsatz von 9.441,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.02.2023 veröffentlicht. thyssenkrupp dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,588 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

