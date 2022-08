thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag höher

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 6,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 6,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,99 EUR. Zuletzt wechselten 2.593.088 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 11,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,82 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 24,47 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,94 EUR aus.

thyssenkrupp gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,89 EUR gegenüber -0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 10.599,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8.577,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 23.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 2,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG