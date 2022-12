thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag stärker

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 5,85 EUR. Bei 5,87 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.244 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,94 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 46,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 40,31 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,57 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 24.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.568,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.441,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von thyssenkrupp.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,588 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG