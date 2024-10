thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von thyssenkrupp

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 3,13 EUR.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 3,13 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,09 EUR. Mit einem Wert von 3,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 1.869.973 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,19 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 129,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,142 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

Am 15.05.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 9,06 Mrd. EUR, gegenüber 9,60 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,56 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte thyssenkrupp am 19.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,139 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

