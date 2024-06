thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteidigt Stellung am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 4,29 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:01 Uhr bei der thyssenkrupp-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 4,29 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,29 EUR zu. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,29 EUR. Bei 4,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.646 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. 75,20 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2024 bei 4,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,13 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,36 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte thyssenkrupp die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,416 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

