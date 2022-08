thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 5,44 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,57 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.804.125 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Gewinne von 52,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 4,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 12,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,83 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.599,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.676,00 EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.11.2022 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 23.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

