thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag leichter

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 5,20 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,16 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,19 EUR. Zuletzt wechselten 201.592 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,94 EUR erreichte der Titel am 13.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,17 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 24,81 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 10,57 EUR angegeben.

Am 24.11.2022 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.568,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.441,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 13.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

