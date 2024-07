thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 3,50 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 3,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,51 EUR. Bei 3,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.193.866 thyssenkrupp-Aktien.

Am 05.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 53,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 2,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,93 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,32 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,11 Mrd. EUR gelegen.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,171 EUR je Aktie aus.

