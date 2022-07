Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag fester

Die Aktie notierte um 20.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 3,53 EUR zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 3,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 4.759 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 75,46 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,89 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 22,32 Prozent Luft nach unten.

Am 06.04.2022 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 151,87 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,56 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 27.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,074 USD je Aktie aus.

