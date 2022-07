Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochvormittag tiefer

Die Aktie verlor um 20.07.2022 09:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,49 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 3,49 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,49 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 300 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 76,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.06.2022 (2,88 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 21,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.04.2022 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2022 – vorgestellt. Tilray (ex Aphria) hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,02 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 151,87 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 168,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,56 USD in den Büchern standen.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q4 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2022 einen Verlust in Höhe von -0,074 USD ausweisen wird.

