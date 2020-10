Trader 2020 Spielbericht Tag 27: Kampf um die Führungsposition (Werbung)

Kurz vor Handelsende kam es jedoch zu einer leichten Erholung, sodass sich der Dax noch knapp über die 13.000 Punkte retten konnte. Die Edelmetalle Gold und Silber kamen im gestrigen Handelsverlauf unter die Räder - Gold fiel sogar unter die 1.900 USD Marke und baute damit alle Gewinne vom Freitag wieder ab.

Wenn man erwarten würde, dass diese Marktbewegungen von dem ein oder anderen Teilnehmer im Börsenspiel als Rampe zum Durchstarten genutzt werden würde, täuscht sich jedoch. Keiner der auf den vorderen Rängen platzierten konnte sich spürbar absetzen. Ganz im Gegenteil. Die ersten fünf Teilnehmer an der Spitze der Rangliste sind sogar noch enger zusammengerückt. Am cleversten positionierte sich jedoch "CURD", welcher gestern noch auf dem dritten Rang lag und nun das Feld mit 441.000 Euro anführt. Er positionierte sich bereits am Montag mit mehreren X-BEST Turbo Optionsscheinen Put auf den DAX (WKN: SB5KQ0 und SB5KQX), um von fallenden DAX-Notierungen zu profitieren. Sein Kalkül ging auf und er konnte sich an dem bisherigen Führungsduo vorbeischieben. Nun führt er denkbar knapp vor "Makler007" mit 437.242 Euro und "Juckreiz" mit 434.814 Euro Depotvolumen. "Makler007" und "Juckreiz" hatten auf eine weitere Erholung des Goldpreises gesetzt und wurden mit ihren Positionen jäh ausgestoppt. "Franktiv", der noch gestern an der Spitze stand, verlor an Boden und fiel auf den vierten Platz zurück, da er auf steigende DAX Kurse gesetzt hatte.

Betrachtet man die letzten acht Spieltage ist es spannend zu beobachten, dass sich die Teilnehmer zwar fast täglich an der Spitze der Rangliste abwechseln, aber performanceseitig weiterhin auf dem Niveau der letzten Woche stehen. Keinem der Teilnehmer ist es gelungen, sein Depotvolumen in Richtung 500.000 Euro zu hieven um sich deutlich abzusetzen. Dies ermöglicht vielen anderen Teilnehmern jedoch, Tag für Tag an die Führungsmannschaft aufzuschließen.

Es bleibt also weiterhin spannend im Börsenspiel Trader 2020. Zudem freuen wir uns darüber, heute das nächste iPhone 11 von Apple zu verlosen.

Bildquellen: Societe Generale