Trader 2020 Spielbericht Tag 3: Wechsel an der Führungsspitze (Werbung)

Der deutsche Leitindex schloss mit über 2 Prozent im Plus bei über 13.200 Punkten. Dieser Zickzack-Kurs wirkt sich gerade im Börsenspiel auf die Rangliste aus. Während gestern noch die "short" Positionierten die Nase vorne hatten, waren es heute die Spielteilnehmer, die auf eine Erholung der Märkte setzten.

Die drei Führenden spekulierten dabei schon am Dienstag auf wieder steigende Kurse am Aktienmarkt. Dabei war das beliebteste Produkt ein BEST Turbo-Optionsschein Call bezogen auf DAX 30 (SB8YN4) der im gestrigen Handelsverlauf fast 300% zulegte. Ob das Führungstrio aus Schwubbeldiwupp, ruesei und Guru_146 Ihre Positionen im Tagesverlauf behaupten werden, wird die die jeweilige Strategie und der Markt entscheiden. Sollte es bei einem Zickzack-Verlauf der Märkte bleiben, wird dies für die Führungsriege eine Herausforderung! Wir sind uns sicher, dass alle Drei am Überlegen sind, ob es Sinn macht, den ein- oder anderen Gewinn mitzunehmen. Nur was dann?

Bildquellen: Societe Generale