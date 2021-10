Trader 2021 Spielbericht Tag 24: Das Ziel vor Augen (Werbung)

Das ist ein Plus von 1,9 Prozent, bzw. 278 Zählern zum Vortag. Der Grund für die gute Stimmung war der Bericht über robuste Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfen in den USA. Die Marktteilnehmer wiegen sich nun in der Hoffnung, dass die heutige Veröffentlichung des großen US-Arbeitsmarktberichtes ähnlich positive Impulse bringt.

Im großen Börsenspiel Trader 2021 sind es nur noch wenige Stunden bis zu der Entscheidung, wer die 2.222 Euro Wochengewinn auf seinem Konto verbuchen darf. Dabei kann "frischling" seinen Führungsanspruch aktuell noch verteidigen. Der 50 prozentige Renditevorsprung von gestern ist jedoch zusammengeschmolzen. Mit einem prozentualen Abstand von nur noch zehn Prozent setzt "Cannosa" den Spitzenreiter nun massiv unter Druck. Dabei setzt dieser gleichermaßen auf Einzelaktien und Hebelprodukte. In seinem Depot finden sich neben Plug Power auch Titel wie Nikola Corp und Fuellcell Energy. Den Sprung auf den Verfolgerplatz hat er jedoch der gestrigen positiven Kursentwicklung im DAX zu verdanken. Er nutze bereits am Mittwoch die Schwäche im deutschen Leitindex, um am Tagestief knapp 20.000 Stücke von einem X-BEST Turbo-Optionsschein Call (SD443Q) zu erwerben. Die Gewinnmitnahmen von fast 60.000 Euro katapultierten ihn direkt auf Platz zwei. Ein Blick auf die Depot-Positionen der beiden Protagonisten deuten auf einen sehr knappen Zieleinlauf hin. Mehr dazu werden wir am kommenden Montag erfahren!

