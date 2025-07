Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Patriot-Systeme/Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Patriot-Systeme/Ukraine:

"Patriot-Systeme helfen der Ukraine beim Überleben, aber sie beenden diesen Krieg nicht. Leider muss man bei Trump darauf gefasst sein, dass er morgen das Gegenteil von heute macht. Putin hat ihn mit seinen Bomben, Drohnen und Raketen auf die Ukraine, mit seiner Brutalität offenbar beeindruckt. Aber er hat den US-Präsidenten international der Lächerlichkeit preisgegeben. Der mächtigste Mann der Welt, der diesen Krieg binnen 24 Stunden beenden wollte, hat nicht die Macht dazu. Der einflussreiche republikanische US-Senator Lindsey Graham, der seit Wochen an einem harten Sanktionspaket gegen Russland arbeitet, spricht von einem "großen Fehler" Putins. Währenddessen verhandeln Mark Rutte und Verteidigungsminister Boris Pistorius in Washington, Trumps Sonderbeauftragter Keith Kellogg ist nach Kiew gereist. Es geht um mehr als Flugabwehr für die Ukraine. Es geht um Langstreckenwaffen und um US-Truppen und US-Waffen in Deutschland und Europa. Dafür braucht es einen verlässlichen Trump."/DP/jha