Trader 2024 Spielbericht Tag 28: Aktienmärkte vor Inflationsdaten im Rallymodus

Zur Wochenmitte dominierten die Bullen an den Aktienmärkten das Kursgeschehen. An der Wall Street löste der S&P 500 eine mehrtägige Handelsspanne nach oben auf und verzeichnete ein neues Allzeithoch. Der DAX setzte sich nach dem jüngsten Pullback deutlicher von der wichtigen Ausbruchszone bei rund 19.000-Punkten nach oben ab und nähert sich wieder seiner am 27. September bei knapp unter 19.500 Punkten gesetzten historischen Bestmarke an.

Bislang wird der Oktober damit nicht seinem schlechten Ruf als Crash-Monat gerecht. Doch könnte die nahende US-Präsidentschaftswahl am 5. November vielleicht doch noch ins Bewusstsein der Anleger rücken und für erhöhte Volatilität sorgen. Derweil könnte auch die Visibilität bei den US-Konjunkturdaten demnächst zu Wünschen übriglassen, da Experten aufgrund der ausgeprägten Hurrikan-Saison negative Verzerrungen bei den kommenden US-Arbeitsmarktdaten und Belastungen beim US-BIP für möglich erachten. Am heutigen Donnerstag richtet sich der Fokus jedoch zunächst auf die Daten zu den Verbraucherpreisen in den USA. Die Inflation dürfte gemäß der Konsensschätzung im September weiter zurückgegangen sein und sich zumindest in der Gesamtrate dem Fed-Ziel von 2 Prozent deutlich annähern. Im Trader 2024 heißt der Führende Teilnehmer weiterhin "Kobold". Im gelang es seinen Depotwert weiter zu steigern auf nun rund 497 tausend Euro. Derweil konnte "champion20", weiterhin an zweiter Position, ein wenig auf den Spitzenreiter aufschließen. Der Rückstand liegt nur noch bei 42 tausend Euro. "Sasie", welcher gestern noch auf dem dritten Platz rangierte, musste Federn lassen und ist auf den sechsten Platz zurückgefallen. Seine Position hat "Greco" übernommen mit rund 441 tausend Euro im Depot. Er profitierte vor allem an einem Anstieg des WTI-Ölpreises am gestrigen Handelstag. Mit dem BEST Turbo Call auf WTI SY8ASJ konnte er innerhalb weniger Stunden 151 Prozent Rendite erzielen und sein Depot um 30 tausend Euro nach oben bringen. Mit Blick auf die Wochenrangliste gelang es "doku" seinen Depotwert leicht zu erhöhen und die Wochenperformance auf 244 Prozent zu steigern. Damit behauptete er seine Führungsposition im Wochenranking. Trotz allem ist "DartGlück" ihm ganz dicht auf den Fersen mit einer Performance von 236 Prozent! Sein Portfoliowert erhöhte sich zum Vortag um mehr als 50 tausend Euro und liegt nun nur noch wenige tausend Euro hinter "doku". Dies erarbeitete sich der Spieler im Verlauf des Vormittags mit einer Vielzahl an kleine Gewinne bringende Trades im BEST Turbo Put auf Brent-Öl SY8E87. Wir gratulieren Jan S. alias "Palantir" aus Hannover zum Gewinn eines iPhone. Der Teilnehmer ist mit seinen beiden Depots bislang ausschließlich im Bereich der Aktien aktiv und konnte dabei 4,86 respektive 6,45 Prozent Rendite erzielen. An Hebelprodukte hat er sich noch nicht herangewagt. Wenig verwunderlich stellt die Aktie von Palantir im Depot Nummer 2 sein größten Renditebringer (+39,32%) dar. Beachtliche Renditen erzielte er aber auch mit den Aktien von NIO und Broadcom.

