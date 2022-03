GAZPROM-Aktie massiv unter Druck: Russland liefert weiter nach Europa - Putin weist zur Umstellung auf Rubel-Zahlungen an

Putin weist GAZPROM zur Umstellung auf Rubel-Zahlungen an

Gemäß den Kundenbestellungen würden am Freitag 105,1 Millionen Kubikmeter durch das Leitungssystem des Nachbarlandes gepumpt, sagte der Sprecher des Energieriesen GAZPROM , Sergej Kuprijanow, der Agentur Interfax zufolge. Die vertraglich mögliche maximale Auslastung liegt bei 109 Millionen Kubikmetern Gas pro Tag. Die Ukraine bezieht aus dem Transit des russischen Gases für den eigenen Staatshaushalt wichtige Durchleitungsgebühren.Der Energieriese GAZPROM muss bis Anfang nächster Woche die Zahlungen für seine Erdgasexporte in der russischen Landeswährung Rubel akzeptieren.

Präsident Wladimir Putin habe GAZPROM eine entsprechende Anweisung erteilt, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. Der Konzern habe nun vier Tage Zeit für den Aufbau eines Systems zur Zahlungsumstellung. "Diese Informationen werden den Käufern von GAZPROM-Produkten dann zur Verfügung gestellt", sagte Peskow.

Bislang werden rund 58 Prozent der GAZPROM-Exporte in Euro abgewickelt, 39 Prozent in Dollar und drei Prozent in britischen Pfund. Putin hatte am Mittwoch erklärt, Russland werde für Gas, das an "unfreundliche" Länder verkauft wird, eine Bezahlung in Rubel verlangen. Zuvor hatten die USA und ihre europäischen Verbündeten gemeinsame Sanktionen gegen Russland verhängt, um das Land zum Rückzug aus der Ukraine zu zwingen.

Putins Ankündigung wurde in Europa scharf kritisiert. Viele Unternehmen wiesen darauf hin, dass die geltenden Verträge mit GAZPROM eine Zahlung in Euro oder Dollar vorsehen, nicht jedoch in Rubel. Russische Lieferungen decken etwa 40 Prozent des europäischen Gasbedarfs ab. Peskow wies zugleich darauf hin, dass Novatek als Russlands größter Produzent von verflüssigtem Erdgas solche Anweisungen nicht erhalten habe.

Die Bundesregierung sieht zunächst die Energieversorger in Deutschland in der Pflicht, die Einhaltung der Verträge mit Russland zur Lieferung mit Öl und Gas abzusichern. Dies gelte auch für die Bezahlung der Rechnungen entweder in Euro oder Dollar, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Man sei hier aber ständig im Gespräch.

Zugleich wurde bekannt, dass GAZPROM dem indischen Abnehmer Gail gestattet, Gasimporte in Euro statt in Dollar zu bezahlen, wie zwei Insider sagten. Gail betreibt das größte indische Pipelinenetz und hat einen langfristigen Vertrag mit über den jährlichen Kauf von 2,5 Millionen Tonnen verflüssigtem Erdgas von GAZPROM. Weder Gail noch GAZPROM wollten sich auf Nachfrage äußern. Indien hat bislang davon abgesehen, Russland wegen des Krieges offen zu verurteilen. Indische Firmen kaufen derzeit russisches Öl, da es zu einem hohen Preisnachlass erhältlich ist, nachdem einige Unternehmen und Länder Käufe aus Moskau meiden.

An der Börse in Moskau verlor die GAZPROM-Aktie am Freitag zuletzt 12,19 Prozent auf 227,00 Rubel.

MOSKAU (dpa-AFX / Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gazprom PJSC Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Gazprom PJSC Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Gazprom PJSC

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com, Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com