DAX24.313 +0,3%Est505.560 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1579 -0,3%Öl63,72 +2,6%Gold4.077 +1,5%
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Gerresheimer-Aktie fester trotz drastischer Kurszielsenkung durch Deutsche Bank Gerresheimer-Aktie fester trotz drastischer Kurszielsenkung durch Deutsche Bank
SUSS MicroTec-Aktie schnellt zweistellig hoch: Oddo sieht Zeichen für Erholung SUSS MicroTec-Aktie schnellt zweistellig hoch: Oddo sieht Zeichen für Erholung
Trump in Knesset: Neue Ära in Nahem Osten

13.10.25 13:25 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht mit dem Gaza-Abkommen eine neue Ära des Friedens im Nahen Osten anbrechen. Dieser Tag markiere nicht nur das Ende eines Krieges, sondern auch "das Ende einer Zeit von Terror und Tod", sagte Trump beim Auftritt im israelischen Parlament, der Knesset. Es sei der Beginn einer "dauerhaften Harmonie" für Israel und andere Länder, der Beginn eines neuen Nahen Ostens.

Am Montag kamen die letzten 20 Geiseln frei, die die mehr als zweijährige Gefangenschaft in der Gewalt der Hamas überlebten. Auch wenn Trump das Gaza-Abkommen als Durchbruch feiert: Viele Fragen im Konflikt zwischen Israel und Hamas wie auch in der Region sind noch ungelöst. Auch die Zukunft des Gazastreifens ist völlig offen./so/DP/jha