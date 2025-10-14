DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,40 -3,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin97.236 -2,4%Euro1,1605 +0,3%Öl62,34 -1,7%Gold4.142 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 European Lithium A2AR9A Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
Boeing-Aktie in Grün: EU genehmigt Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen Boeing-Aktie in Grün: EU genehmigt Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen
BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Trump unterstützt den Wirtschaftskurs von Argentiniens Präsident Milei

14.10.25 21:43 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat dem argentinischen Staatschef Javier Milei kurz vor wichtigen Zwischenwahlen in Argentinien seine Unterstützung für dessen wirtschaftspolitischen Kurs zugesagt. "Milei sollte gewinnen, er tut das Richtige", sagte Trump zum Auftakt bilateraler Gespräche im Weißen Haus.

Wer­bung

Argentiniens Präsident gilt als enger Verbündeter Trumps. Zur Unterstützung von Mileis Wirtschaftskurs wurde die US-Regierung zuletzt direkt auf den Finanzmärkten aktiv. Das Finanzministerium in Washington kaufte im großen Stil Pesos auf, um den Kurs der argentinischen Landeswährung zu stützen.

Swap soll die Reserven der argentinischen Notenbank stützen

Zudem vereinbarte es mit der argentinischen Zentralbank ein Währungstauschabkommen über 20 Milliarden US-Dollar. Bei einem Swap tauschen zwei Länder für einen bestimmten Zeitraum ihre Währungen aus. Damit kann Argentinien die Reserven der Zentralbank auffüllen und Währungsliquidität herstellen.

Milei verspricht "Dollar-Lawine"

Nachdem es Milei mit seiner harten Sparpolitik gelungen ist, den Haushalt auszugleichen und die Inflation zu senken, hofft er nun auf massive Investitionen privater Anleger in Argentinien. "Es wird eine Dollar-Lawine geben. Die Dollars werden uns aus den Ohren herauskommen", sagte er vor seiner Reise nach Washington in einem Radiointerview.

Wer­bung

Nach einer Wahlschlappe bei den Wahlen in der wichtigen Provinz Buenos Aires im September und darauffolgenden wirtschaftlichen Turbulenzen hofft Milei bei den Parlamentswahlen in knapp zwei Wochen auf ein gutes Ergebnis. Bislang verfügt er über keine eigene Mehrheit in der Abgeordnetenkammer und im Senat. Deshalb werden seine Reformprojekte im Kongress immer wieder gestoppt./dde/DP/he