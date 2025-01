Trump: USA werden ab Mitte Februar Zölle auf Computerchips, Stahl sowie Öl- und Gasimporte erheben

Von Gavin Bade, Natalie Andrews, Joe Light und Brian Swint

DOW JONES--Die USA werden ab Mitte Februar Zölle auf Computerchips, Pharmazeutika, Stahl, Aluminium, Kupfer sowie Öl- und Gasimporte erheben, sagte Präsident Donald Trump am Freitag und eröffnete damit eine neue Front in den bevorstehenden Handelskonflikten für die zweite Amtszeit. "Das wird ziemlich bald passieren", sagte Trump zu Reportern im Oval Office und fügte hinzu, dass er auch die Zölle für die Europäische Union erhöhen möchte, die uns "so schrecklich behandelt hat". Er spezifizierte allerdings nicht, ab wann diese gelten oder wie hoch die Zölle ausfallen werden.

Die angekündigten Zölle kommen zusätzlich zu den bestehenden Zöllen auf diese Produkte, ergänzte der US-Präsident und wischte Bedenken bezüglich einer Erhöhung der Inflation oder der Störung globaler Lieferketten beiseite. "Ich denke, es könnte einige vorübergehende, kurzfristige Störungen geben und die Menschen werden das verstehen", so Trump. "Die Zölle werden uns sehr reich und sehr stark machen."

Die geplanten US-Zölle gegen Mexiko, Kanada und China werden am Samstag eingeführt, so die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt am Freitag. US-Präsident Trump plane Zölle von 25 Prozent gegen Kanada und Mexiko und in Höhe von 10 Prozent gegen China, sagte Leavitt. Sie fügte hinzu, dass die Zölle eine Reaktion darauf seien, dass diese Länder es versäumt haben, den Zustrom von Fentanyl und illegalen Einwanderern in die USA zu stoppen.

Berater des Weißen Hauses verhandeln noch über die Einzelheiten der Zölle. Trump deutete am Donnerstag an, dass einige Waren, wie Öl, ausgenommen sein könnten, sagte jedoch am Freitag, dass Öl stattdessen einen reduzierten Zoll von etwa 10 Prozent haben könnte.

Die Breite der Abgaben wird große Auswirkungen auf Unternehmen von Autoherstellern bis zu Bauunternehmen haben. Mexiko und Kanada sind die größten Handelspartner der USA, mit einem kombinierten Handelsvolumen von 1,8 Billionen Dollar an Waren und Dienstleistungen. Ein Zoll von 25 Prozent auf Mexiko könnte die Zölle jährlich um etwa 131 Milliarden Dollar erhöhen, so ein Bericht von PwC zu Beginn diesen Monats, während die Kanada-Zölle die Steuern um 106 Milliarden Dollar erhöhen würden.

