Trump verlässt G-7-Gipfel wegen wachsender Nahost-Spannungen vorzeitig

Von Vipal Monga, Natalie Andrews und Brian Schwartz

DOW JONES--US-Präsident Trump verlässt das Gipfeltreffen der Gruppe der Sieben in Kanada einen Tag früher ohne neue Handelsabkommen. Überraschend unterzeichnete er jedoch eine gemeinsame Erklärung, die zu Frieden und Stabilität im Nahen Osten aufruft. "Wir, die Staats- und Regierungschefs der G7, bekräftigen unser Engagement für Frieden und Stabilität im Nahen Osten", heißt es in der Erklärung. "In diesem Zusammenhang bekräftigen wir, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen." Die G7-Staaten rufen allerdings auch zum Schutz der Zivilbevölkerung auf, da Israel am Montag seine Angriffe auf den Iran ausweitete.

"Ich muss zurück", sagte Trump vor Journalisten. "Sie sehen wahrscheinlich, was ich sehe, und ich muss so schnell wie möglich zurück sein." Die Staats- und Regierungschefs hätten auf dem G-7-Gipfel in Kanada "eine Menge erreicht", fügte er hinzu.

Durch seine vorzeitige Abreise brach Trump mehrere Gespräche über Handel und globale Sicherheit ab, die darauf abzielten, die Spannungen über Zölle und andere Themen abzubauen. Zu Beginn des Tages hatte Trump noch eine Erklärung abgelehnt, die die kanadische Delegation in Bezug auf den Iran ausgearbeitet hatte, die nach Angaben von Insidern von den europäischen Staats- und Regierungschefs unterstützt wurde, und in der eine diplomatische Lösung des Konflikts gefordert wurde.

Kanadische Regierungsbeamte sagten später, Premierminister Mark Carney habe Trump dazu überredet, die Erklärung zu unterzeichnen, in der auch hinzugefügt wurde, dass die Staats- und Regierungschefs der G-7 "stets klargestellt haben, dass der Iran niemals eine Atomwaffe haben darf".

Zuvor hatte Trump auf Truth Social gepostet, dass die Menschen in Teheran evakuiert werden sollten, und gesagt, dass der Iran ein Atomabkommen hätte unterzeichnen sollen, das die Regierung mit dem Land auszuhandeln versuchte. Für den zweiten Gipfeltag hatten Japan, die Europäische Union, Kanada und Mexiko gehofft, dass ein persönliches Treffen mit Trump ihnen helfen würde, ihn davon zu überzeugen, zumindest einige seiner härtesten Zölle im Gegenzug für eine Reihe von Zugeständnissen zu senken, wie z. B. höhere Militärausgaben, Maßnahmen gegen China und Kürzungen von Zöllen und anderen Handelshemmnissen, die US-Unternehmen betreffen.

Für Dienstag war auch ein Treffen zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij geplant gewesen.

June 17, 2025 01:16 ET (05:16 GMT)