Trump zu Guterres: Stehe 100 Prozent hinter den UN

23.09.25 20:22 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sorgt in New York mit widersprüchlichen Aussagen zu den Vereinten Nationen für Verwirrung. Nach seiner Rede voller Breitseiten gegen die Weltorganisation sagte der 79-Jährige laut Transkript zu UN-Generalsekretär António Guterres: "Unser Land steht hundertprozentig hinter den Vereinten Nationen. Ich halte das Potenzial der Vereinten Nationen für unglaublich, wirklich unglaublich. Sie können so viel leisten."

Trump betonte, er sei zwar manchmal anderer Meinung, stehe aber grundsätzlich hinter der Organisation. Es sei immer eine Ehre, im Hauptquartier der Vereinten Nationen am East River zu Besuch zu sein. Trump bedankte sich für den "herzlichen Empfang". Guterres hatte gegenüber Trump zuvor betont, dass beide der Versuch eine, Frieden in der Welt erreichen zu wollen.

Die USA sind unter Trump aus zahlreichen UN-Organisationen ausgetreten und haben sich aus Abkommen unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zurückgezogen. Kürzungen und Zahlungsverzug unter anderem der USA haben die Weltorganisation in eine tiefe Krise gestürzt. Das Treffen zwischen Trump und Guterres war das erste seit der Vereidigung des US-Amerikaners im Januar./scb/DP/men