TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Vormittag ins Minus

Die TUI-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 1,49 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 1,49 EUR. Bei 1,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 73.270 Stück.

Am 16.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,05 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 1,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2,17 EUR an.

Am 10.08.2022 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.433,20 EUR gegenüber 468,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 14.12.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 13.12.2023.

Analysten gehen davon aus, dass TUI 2022 einen Verlust in Höhe von -0,081 EUR je Aktie ausweisen dürften.

