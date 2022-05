TUI Aktie News: TUI am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel TUI 2,81 EUR

Die Aktie notierte um 04.05.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 2,78 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,75 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.906.531 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,47 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2021 erreicht. Gewinne von 37,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 2,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 37,61 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,46 EUR je TUI-Aktie an.

Am 08.02.2022 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 500,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.811,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 468,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.05.2022 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 17.05.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,298 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TUI