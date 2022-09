TUI Aktie News: TUI am Dienstagmittag höher

Aktien in diesem Artikel TUI 1,45 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 1,47 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,48 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,44 EUR. Zuletzt wechselten 1.691.021 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,66 EUR an. 59,95 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2,25 EUR an.

Am 10.08.2022 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,72 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.433,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 847,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 468,10 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.12.2022 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,037 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

