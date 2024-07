TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Einbußen

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 6,66 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 6,66 EUR ab. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 6,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.491.732 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 16,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,398 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 15.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,58 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,56 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je TUI-Aktie.

