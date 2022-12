TUI Aktie News: TUI verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Aktien in diesem Artikel TUI 1,71 EUR

Die TUI-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 1,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 1,69 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 1,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.491 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 3,55 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,86 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,17 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 43,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2,00 EUR.

TUI veröffentlichte am 10.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,04 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 4.433,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.366,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.12.2022 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,080 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

