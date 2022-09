TUI Aktie News: TUI am Vormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel TUI 1,47 EUR

Die TUI-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 1,45 EUR abwärts. Bei 1,44 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 397.919 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 3,66 EUR erreichte der Titel am 09.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 60,44 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2022 (1,42 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 2,19 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2,12 EUR.

TUI gewährte am 10.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,72 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.433,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 847,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468,10 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.12.2022 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 13.12.2023 präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,056 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

