TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 1,51 EUR zu. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,55 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.750.732 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 3,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 58,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2022 bei 1,42 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 6,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 2,12 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 10.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,72 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.433,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 847,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468,10 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.12.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.12.2023.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2022 -0,059 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Uniper-Aktie legt zu: Wirtschaftswissenschaftler hält Verstaatlichung für alternativlos - Oddo BHF senkt den Daumen

TUI-Aktie verliert dennoch: TUI nähert sich Vor-Corona-Geschäft

TUI, Airbnb & Co. als Profiteure des Booms: Welche Reise-Aktien kräftige Gewinne versprechen

