Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung Wer­bung

Umsätze der US-Einzelhändler steigen im Februar nur geringfügig

Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Februar geringfügig gesteigert. Die gesamten Umsätze wuchsen um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, stiegen die Umsätze ohne Kfz um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

New Yorker Konjunkturindex fällt im März überraschend stark

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im März stärker gefallen als erwartet. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf minus 20,0. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 1,8 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 5,7 gelegen.

Wer­bung Wer­bung

USA

US/Lagerbestände Jan +0,3%; (PROG: +0,3%) gg Vm

US/NAHB-Hausmarktindex März 39 (Feb: 42)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2025 14:00 ET (18:00 GMT)