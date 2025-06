Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Trump: Wall Street Journal hat keine Ahnung von meinen Gedanken über Iran

US-Präsident Donald Trump hat auf einen Bericht des Wall Street Journal (WSJ) reagiert. "Das Wall Street Journal hat keine Ahnung, was meine Gedanken hinsichtlich des Iran sind", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Zuvor hatte das Journal berichtet, dass Trump Pläne zum Angriff auf den Iran genehmigt habe, aber mit dem endgültigen Befehl noch abwarte, ob der Iran sein Atomprogramm doch noch aufgibt. Der Bericht bezog sich auf drei mit den Vorgängen vertraute Personen.

Trump unterzeichnet Dekret für Tiktok-Fristverlängerung

Ein Zwangsverkauf oder ein Verbot von Tiktok in den USA ist weiter aufgeschoben worden. US-Präsident Donald Trump hat wie angekündigt ein Dekret unterzeichnet, das es der Social-Media-Plattform ermöglicht, drei weitere Monate in den USA tätig zu sein. Trump kündigte an, dass der Aufschub bis zum 17. September dauert. Es ist die dritte Schonfrist, die die Tochter des chinesischen Bytedance-Konzerns erhält.

