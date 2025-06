Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Juni an Stärke

Die deutsche Wirtschaft ist im Juni wieder geringfügig gewachsen, nachdem sie im Mai erstmals seit fünf Monaten geschrumpft war. Führend war dabei die Industrie, und auch der erste Auftragszuwachs seit über einem Jahr trug dazu bei. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 50,4 von 48,5 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 49,0 Zähler erwartet.

S&P Global: Euroraum-Wirtschaft wächst im Juni nur schwach

Die Eurozone -Wirtschaft hat im Juni erneut nur ein geringfügiges Wachstum verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stagnierte mit 50,2 Zähler auf dem Stand des Vormonats, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 50,5 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Frankreichs Wirtschaft kommt nicht vom Fleck

Die französische Wirtschaft komme nicht vom Fleck, meint Claus Vistesen von Pantheon Macroeconomics. Konjunkturumfragen deuten auf eine stärkere Verlangsamung der Geschäftsaktivität in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone in diesem Monat hin. Der viel beachtete Einkaufsmanagerindex hat sich unerwartet verschlechtert, wobei das verarbeitende Gewerbe besonders stark betroffen war. "Wir erwarten eine gedämpfte Wirtschaftsaktivität in den nächsten sechs bis neun Monaten", meint Vistesen. Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal werde durch schwache Investitionen und einen Rückgang der Energieerzeugung gebremst, fügt der Analyst hinzu.

Iranische Militärs: US-Angriffe ebnen Weg zu größerem Konflikt

Iranische Militärs haben erklärt, dass die Angriffe auf die Atomanlagen des Landes die iranische Souveränität verletzt haben, was die USA zu einer Kriegspartei und ihre Stützpunkte zu einem legitimen Ziel macht. "Durch den Angriff auf den Iran haben die Vereinigten Staaten den Streitkräften die Tür geöffnet, um Maßnahmen zu ergreifen", sagte Brigadegeneral Abdolrahim Mousavi, der zum Stabschef der iranischen Streitkräfte ernannt wurde, nachdem sein Vorgänger bei den ersten israelischen Angriffen Anfang des Monats getötet worden war.

Iranischer Außenminister trifft in Moskau mit Putin zusammen

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi ist in Moskau eingetroffen, um am Montag mit Präsident Wladimir Putin zusammenzutreffen. "Russland ist ein Freund des Iran", sagte Araghchi bei einer Pressekonferenz in Istanbul laut der iranischen Nachrichtenagentur Irna, bevor er nach Russland flog. "Wir konsultieren uns immer gegenseitig und stimmen unsere Positionen ab." Araghchi sagte, der Iran habe Moskau über die jüngsten Verhandlungen mit den USA über sein Atomprogramm auf dem Laufenden gehalten.

June 23, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)