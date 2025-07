Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt im Juli auf 100 Punkte

Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat im Juli mit dem vierten Anstieg in Folge wieder die neutrale Marke von 100 Punkten erreicht. "Nach dem trüben Frühjahr lässt der Pessimismus der Arbeitsagenturen stark nach", berichtete Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs. Das IAB-Arbeitsmarktbarometer stieg im Juli im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte auf die neutrale Marke von exakt 100 Punkten.

Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im Juli leicht

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Juli auf 94,0 Punkte von 93,7 im Juni leicht gestiegen. "Von einem Aufschwung am Arbeitsmarkt sind wir noch deutlich entfernt", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Unternehmen bleiben vorsichtig und bauen immer noch mehr Stellen ab, als dass sie neue schaffen."

Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland lag 2024 bei 30.062 Euro

Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war zum Jahresende 2024 mit 2.510,5 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland von 30.062 Euro. Das waren 669 Euro mehr als Ende 2023.

Wer­bung Wer­bung

Spaniens Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 0,7 Prozent

Die spanische Wirtschaft hat zweiten Quartal 2025 leicht an Fahrt gewonnen. Dies ist ein Zeichen der Widerstandsfähigkeit für eine Volkswirtschaft der Eurozone , die sich mit höheren US-Zölle konfrontiert sieht. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wuchs um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde in einer ersten Schätzung mitteilte. Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent gewachsen.

EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten sinken etwas

Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum haben sich im Juni leicht verringert. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 2,6 (Mai: 2,8) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation unverändert bei 2,4 Prozent und auf Sicht von fünf Jahren weiterhin bei 2,1 Prozent.

EZB führt Klima-Bewertungsabschlag für bestimmte Repo-Sicherheiten ein

Die Europäische Zentralbank (EZB) will sich besser gegen den Wertverlust bestimmter von Banken eingereichter Repo-Sicherheiten schützen, indem sie einen Klima-Bewertungsabschlag einführt. "Der Wert von Sicherheiten von Gegenparteien bei den Refinanzierungsgeschäften des Eurosystems ist anfällig für Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Klimawandel", heißt es in einer Mitteilung der EZB. Da die Refinanzierungsgeschäfte des Eurosystems ein Schlüsselinstrument zur Wahrung der Preisstabilität seien, habe der EZB-Rat beschlossen, einen "Klimafaktor" einzuführen.

Wer­bung Wer­bung

Zölle mindern Euroraum-BIP um 0,5 Prozent - EZB bleibt bei 2,00 Prozent

Die Zolleinigung zwischen den USA und der EU wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums nach Einschätzung von Volkswirten der Deutschen Bank nach jetzigem Stand um 0,5 Prozent mindern. Die Belastung ist damit nur marginal höher als jene 0,4 Prozent, die die Bank für den Fall eines 10-prozentigen Universalzolls berechnet hatte. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass sich der US-Einfuhrzoll auf Autos von 25 auf 15 Prozent verringere, wie die Analysten in einer Analyse schreiben.

Experten: Hungersnot breitet sich im Gazastreifen aus

Der Gazastreifen befindet sich nach Einschätzung einer Gruppe globaler Experten für Ernährungsunsicherheit in einer Hungersnot - die düsterste Einschätzung der sich verschärfenden Hungerkrise in dem Gebiet seit Beginn des Krieges. "Das Worst-Case-Szenario einer Hungersnot spielt sich derzeit im Gazastreifen ab", heißt es in einem Bericht der Integrated Food Security Phase Classification (IPC), einer Initiative, die von den Vereinten Nationen und großen Hilfsorganisationen unterstützt wird.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien BIP 2Q +0,2% gg Vq; +1,0% gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)