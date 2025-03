Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im Januar

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Januar saison- und kalenderbereinigt um 5,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um 1,7 Prozent und im Tiefbau um 8,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Preise für Wohnimmobilien im vierten Quartal gestiegen

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im vierten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahresquartal um durchschnittlich 1,9 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorquartal stiegen sie um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. In den meisten Gegenden Deutschlands sind die Immobilienpreise im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen. Nur in dünn besiedelten ländlichen Kreisen waren die Preise gegenüber dem Vorjahresquartal rückläufig.

Wer­bung Wer­bung

Fed/Bostic sieht dieses Jahr nur noch eine Zinssenkung

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic hat seine Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank für dieses Jahr heruntergeschraubt. Er sehe nur noch eine Zinssenkung dieses Jahr, sagte er in einem Interview bei Bloomberg. Zuvor war er von zwei Senkungen ausgegangen. Er habe seine Prognose geändert, weil er die Inflation dieses Jahr "sehr holprig" sehe. Unternehmen begännen, eine höhere Inflation zu erwarten.

Trump spricht von Auto- und Pharmazöllen - 2. April nicht erwähnt

Zölle auf Waren aus verschiedenen Sektoren wie Autos und Pharmazeutika werden nach Aussage von US-Präsident Donald Trump kommen. Die USA würden Autozölle "sehr bald" ankündigen und Pharmazölle "an einem bestimmten Punkt" verhängen, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung am Montag. Er erwähnte aber nicht den 2. April, den er zuvor als das Datum genannt hatte, an dem Zölle gelten sollte.

Wer­bung Wer­bung

Trump könnte einige Länder von US-Gegenzöllen ausnehmen

US-Präsident Donald Trump hat in Aussicht gestellt, die für nächsten Monat angekündigten Gegenzölle gegen US-Handelspartner abzumildern und einige Länder davon auszunehmen. "Ich könnte vielen Ländern eine Atempause gönnen", sagte Trump am Montag vor Journalisten im Oval Office. Die Gegenzölle könnten hinter seinem Versprechen zurückbleiben, die US-Zölle an die Zölle anderer Länder anzugleichen. "Es ist mir peinlich, ihnen das zu berechnen, was sie uns berechnet haben", sagte Trump.

Trump plant Strafzölle für Ölgeschäfte mit Venezuela

Die USA wollen Länder, die Ölgeschäfte mit Venezuela machen, bestrafen. Präsident Donald Trump kündigte an, Zölle von 25 Prozent gegen Länder zu verhängen, die Öl oder Gas von Venezuela kaufen. Dieses Arrangement könnte es dem US-Konzern Chevron ermöglichen, in dem südamerikanischen Land weiter im Geschäft zu bleiben.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2025 04:00 ET (08:00 GMT)