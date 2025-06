Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump: US-Angriffe haben Irans Nuklearanlagen "total zerstört"

US-Präsident Donald Trump hat die USA in einen Krieg mit dem Iran geführt und damit das Schreckgespenst einer Rückkehr zu den blutigen Nahost-Verwicklungen der frühen 2000er Jahre heraufbeschworen. "Vor kurzem hat das US-Militär massive Präzisionsangriffe auf die drei wichtigsten Nuklearanlagen des iranischen Regimes, Fordow, Natanz und Isfahan, durchgeführt", sagte Trump in einer Ansprache im Weißen Haus um 22.00 Uhr (Ortszeit). Fordow liegt tief unter der Erde, und Israel hat erklärt, seine Operation kann nicht abgeschlossen werden, ohne die Anlage zu zerstören. "Die wichtigsten Nuklearanreicherungsanlagen des Irans wurden vollständig und total zerstört", sagte Trump.

US-Präsident Trump: "Nun ist Zeit für Frieden"

Nachdem die USA die wichtigsten iranischen Atomanlagen angegriffen hat, schreibt Präsident Donald Trump auf Truth Social: "Nun ist Zeit für Frieden". US-Beamte haben signalisiert, dass der Schlag vom Wochenende ihrer Ansicht nach eine einmalige Intervention war und dass sie nun eine Deeskalation anstreben.

Iranischer Außenminister trifft in Moskau mit Putin zusammen

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi ist in Moskau eingetroffen, um am Montag mit Präsident Wladimir Putin zusammenzutreffen. "Russland ist ein Freund des Iran", sagte Araghchi bei einer Pressekonferenz in Istanbul laut der iranischen Nachrichtenagentur Irna, bevor er nach Russland flog. "Wir konsultieren uns immer gegenseitig und stimmen unsere Positionen ab." Araghchi sagte, der Iran habe Moskau über die jüngsten Verhandlungen mit den USA über sein Atomprogramm auf dem Laufenden gehalten.

USA und Europa nähern sich bei Handelsfragen an - Kreise

Die USA und die Europäische Union stehen offenbar kurz vor einer Einigung über mehrere nichttarifäre Handelsfragen. Unklar bleibt aber die weitere Entwicklung rund um die drohenden Zölle der beiden Handelspartner, wie informierte Personen sagten. Der Entwurf eines Abkommens enthalte vorläufige Vereinbarungen über eine ganze Reihe spezifischer Handelsfragen, einschließlich des EU-Gesetzes über digitale Märkte, des Schiffbaus und andere Themen, ergänzten die Informanten.

