Umbau im Depot: So bewegt ein in enger Beziehung die 123fahrschule SE-Aktie

Zu Insidertrades kam es am 24.03.2023 bei 123fahrschule SE. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 24.03.2023. in enger Beziehung KlickVentures GmbH stockte am 24.03.2023 sein Investment in 123fahrschule SE-Aktien auf. KlickVentures GmbH erstand 300 Aktien zu je 4,68 EUR. Die 123fahrschule SE-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 4,10 Prozent auf 4,26 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die 123fahrschule SE-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um Prozent auf EUR ab. Der Marktwert von 123fahrschule SE beträgt unterdessen 14,11 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 3.107.350 Anteilsscheine beziffert.

Bereits am 23.03.2023 wurde eine Insidertrade von KlickVentures GmbH ausgemacht. Um 4.202 Anteile für einen Preis von jeweils 4,60 EUR baute KlickVentures GmbH das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net