HELLA-Aktie unter Druck: Ergebnis von HELLA bricht ein - Stellenabbau geplant

Der währungs- und portfoliobereinigte Konzernumsatz soll im Geschäftsjahr 2020/21 per Ende Mai 5,6 bis 6,1 Milliarden Euro erreichen, teilte der Scheinwerferhersteller mit. Für das abgelaufene Geschäftsjahr berichtete HELLA einen Umsatzrückgang auf 5,8 Milliarden von 6,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Auf die Marktunsicherheiten reagiert HELLA mit Anpassungen im Standortnetzwerk, die auch einen Stellenabbau umfassen.

Die bereinigte EBIT-Marge soll 2020/21 rund 4,0 Prozent bis 6,0 Prozent erreichen. Im Vorjahr halbierte sich diese Kennziffer auf 4,0 Prozent von 8,4 Prozent. Das berichtete EBIT belief sich auf minus 343 Millionen Euro. Ursächlich hierfür sind nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von 533 Millionen Euro. Diese waren im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres wegen der geringeren Auslastung der Werke in der Corona-Krise zu buchen.

HELLA spricht von weiterhin hohen Marktunsicherheiten sowie der reduzierten weltweiten Fahrzeugproduktion. Das Unternehmen will auf die Corona-Krise einerseits mit Investitionen in Markttrends zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit reagieren. Andererseits soll es auch "Anpassungen" im weltweiten Standortnetzwerk geben. Die Zahl der Verwaltungs- und Entwicklungsstellen am Unternehmenssitz in Lippstadt soll möglichst sozialverträglich bis Ende 2023 um rund 900 reduziert werden. Dies soll das EBIT jährlich um 140 Millionen Euro steigern. Zunächst fallen aber Kosten von 240 Millionen Euro an, weitestgehend im laufenden Geschäftsjahr.

"In einem ohnehin schon rückläufigen Marktumfeld ist unsere Geschäftsentwicklung im letzten Jahr durch die COVID-19-Pandemie zusätzlich belastet worden", sagt HELLA-Chef Rolf Breidenbach. "Infolgedessen haben wir unsere bereits laufenden Kostenprogramme weiter forciert. So haben wir im März zusätzliche temporäre Maßnahmen wie Kurzarbeit und ein noch strikteres Kostenkontrollprogramm eingeleitet. Dadurch konnten wir den harten Markteinbruch durch Corona abfedern, jedoch die damit verbundenen Einbußen wie absehbar nur teilweise kompensieren."

HELLA-Aktien nach Ausblick unter Druck

Zuletzt büßten sie auf XETRA 5,49 Prozent ein und kosteten 36,84 Euro. Damit fallen die Papiere wieder unter die 50-Tage-Linie als mittelfristiger Trendindikator.

Der Lichtspezialist rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 mit einem Umsatz zwischen 5,6 und 6,1 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge (Ebit) soll 4 bis 6 Prozent betragen. Von Bloomberg befragte Experten hatten bisher jeweils das obere Ende der jetzt in Aussicht gestellen Spannen auf dem Zettel.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: Hella