UMT United Mobility Technology-Aktie: Insider hat nun mehr Anteile im Depot

Am 08.11.2022 wurden bei UMT United Mobility Technology Directors' Dealings erfasst. Der Handel wurde am 10.11.2022 gemeldet. Vorstand Teufel, Thomas griff am 08.11.2022 bei UMT United Mobility Technology-Aktien zu. 10.000 UMT United Mobility Technology-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 2,14 EUR gekauft. Die UMT United Mobility Technology-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 2,12 EUR.

Die UMT United Mobility Technology-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 2,01 EUR. Der UMT United Mobility Technology-Wert wird an der Börse aktuell auf 11,32 Mio. Euro beziffert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 5.290.860.

Redaktion finanzen.net